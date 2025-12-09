La Banque centrale australienne envisage d'augmenter ses taux

(AOF) - La Reserve Bank of Australia a maintenu ses taux d'intérêt à 3,60 %, tout en soulignant des risques d'inflation à la hausse et une demande plus soutenue, donnant ainsi le signal d'une orientation restrictive dans l'attente de davantage de données. La gouverneure de la RBA, Michele Bullock, a déclaré : "Je ne pense pas que des baisses de taux d'intérêt soient envisageables dans un avenir prévisible," rapporte MUFG.

Elle a poursuivi : "La question est de savoir si nous allons simplement maintenir les taux pendant une période prolongée ou s'il existe une possibilité de les relever. Je ne saurais estimer la probabilité de l'un ou l'autre scénario, mais ce sont les deux hypothèses que le conseil étudiera de près au début de la nouvelle année".

En conséquence, le marché a commencé à spéculer sur le calendrier d'une hausse des taux d'intérêt. "Alors qu'hier encore le marché anticipait une telle mesure pour le mois d'août, il l'anticipe désormais dès le mois de juin," précise Commerzbank.

Ces commentaires font écho à ceux d'Isabel Schnabel, membre du conseil des gouverneurs de la BCE. "Les marchés comme les participants aux enquêtes anticipent que le prochain mouvement de taux sera une hausse, même si celle-ci n'est pas attendue dans l'immédiat," a-t-elle déclaré dans un entretien accordé à Bloomberg.

Sur le marché des changes, le dollar australien gagne aujourd'hui 0,41% à 0,6647 dollar américain dans le sillage des commentaires "hawkish" de Michele Bullock.