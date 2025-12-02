La banque canadienne Fairstone rachète la Banque Laurentienne pour 1,9 milliard de dollars canadiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Banque Fairstone a annoncé mardi qu'elle achèterait sa consœur la Banque Laurentienne LB.TO dans le cadre d'une transaction en espèces de 1,9 milliard de dollars canadiens, mettant la main sur la banque canadienne qui avait auparavant l'intention de se vendre et de se défaire de certaines de ses activités.

L'opération s'accompagne d'une prime de 20 % par rapport aux actions de la Banque Laurentienne à la clôture du 1er décembre, selon les banques.

L'acquisition, qui devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2026, permettra à Fairstone Bank d'étendre ses activités dans le domaine de l'immobilier commercial à l'échelle nationale, en mettant l'accent sur le Québec.

"Nous considérons le Québec comme un marché clé et nous sommes enthousiastes à l'idée de continuer à renforcer notre présence grâce à l'expertise que nous acquérons auprès de la Banque Laurentienne", a déclaré Scott Wood, président et chef de la direction de la Banque Fairstone.

La Banque Laurentienne, qui a lancé un examen stratégique en juillet 2023, a déclaré qu'elle avait exploré des options mais qu'elle n'avait pas réussi à attirer un acheteur, mettant fin au processus plus tard dans l'année.

La banque canadienne a supprimé des emplois et fermé son unité de recherche sur les actions dans le cadre d'une restructuration qu'elle a reprise l'année dernière, dans le but d'apaiser les investisseurs.

"L'annonce (de l'acquisition) s'inscrit dans le cadre de l'accélération des spécialisations commerciales de la Banque Laurentienne, tel qu'annoncé dans notre plan stratégique 2024", a déclaré Éric Provost, chef de la direction de la Banque Laurentienne.

Fairstone achètera toutes les actions de la Banque Laurentienne au prix de 40,50 $CAN en espèces. Les actions de la Banque Laurentienne ont clôturé à 33,76 $CAN lundi à la Bourse de Toronto. Les actions de la Laurentienne ont gagné environ 16,6 % jusqu'à présent en 2025.

Séparément, la Banque Nationale du Canada NA.TO fera l'acquisition des portefeuilles de services bancaires aux particuliers et aux PME (Petites et moyennes entreprises) de la Laurentienne.

Au 31 juillet 2025, les prêts aux particuliers de la Laurentienne s'élevaient à environ 3,3 milliards de dollars canadiens et les dépôts à 7,6 milliards de dollars canadiens, tandis que les prêts aux PME totalisaient environ 0,8 milliard de dollars canadiens et les dépôts 0,6 milliard de dollars canadiens, ont indiqué les banques.

J.P. Morgan et Osler, Hoskin & Harcourt LLP sont respectivement le principal conseiller financier et le conseiller juridique de la Laurentienne.