La banque canadienne CIBC remanie son équipe de direction en prévision de la transition de son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque canadienne CIBC CM.TO a remanié son équipe de direction mardi, alors qu'elle se prépare à ce que le nouveau chef de la direction Harry Culham prenne la barre en novembre.

La banque a nommé Christian Exshaw à la tête du groupe des marchés de capitaux, où se trouve son activité cruciale de banque d'investissement. Elle a également nommé Kevin Li au poste de chef de la région des États-Unis, afin de renforcer ses rangs sur un marché international clé.

Hratch Panossian sera le chef des services bancaires aux particuliers et aux entreprises de la CIBC, tandis que Susan Rimmer dirigera les services bancaires aux entreprises et la gestion de patrimoine.

Ces nominations reflètent les efforts déployés par la cinquième banque canadienne pour affiner son orientation stratégique avant le changement de direction qui interviendra en novembre, lorsque Harry Culham succédera à Victor Dodig, qui part à la retraite.

Harry Culham est entré à la CIBC à Vancouver en tant que stagiaire, participant à ses programmes d'études supérieures. Il a occupé des postes de cadre bancaire en Europe et en Asie avant de revenir à la CIBC en 2008. Il est devenu chef de l'unité des marchés financiers en 2015.

Parmi les autres changements intervenus au sein de la société, citons la nomination de Christina Kramer au poste de chef de l'administration de la CIBC et celle d'Amy South au poste de vice-présidente exécutive du bureau du chef de la direction. Stephen Scholtz deviendra également le chef du contentieux mondial de la banque.