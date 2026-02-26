La banque canadienne CIBC progresse après la publication d'un bénéfice supérieur aux estimations pour le premier trimestre

26 février -

** Les actions de la banque canadienne CIBC CM.TO augmentent de 2,58 % à 137,85 $CAN

** La société affiche un bénéfice net ajusté de 2,69 milliards de dollars canadiens au premier trimestre, dépassant les estimations des analystes de 2,23 milliards de dollars canadiens, selon les données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du 1er trimestre s'élève à 8,40 milliards de dollars canadiens, dépassant les estimations des analystes (7,69 milliards de dollars canadiens)

** L'entreprise n'a pas fourni de prévisions spécifiques pour les trimestres à venir ou pour l'année entière

** L'analyste de Jefferies déclare que "les résultats n'ont pas reposé sur un seul segment, mais ont fait preuve de solidité dans tous ses segments, caractérisée par une forte expansion de la marge d'intérêt nette et un solide contrôle des coûts"

** Neuf analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat" et sept comme un "maintien"; leur objectif de cours médian est de 136 $CAN - données compilées par LSEG

** En tenant compte des mouvements de la séance, la CIBC est en hausse de 10,7 % depuis le début de l'année et de 62 % au cours des 12 derniers mois