La banque canadienne à la consommation non privilégiée goeasy accentue sa chute après un important abandon de créances et le retrait de ses prévisions

Les actions de la banque à la consommation non privilégiée canadienne goeasy GSY.TO ont chuté de 20 % mercredi après avoir perdu plus de la moitié de leur valeur au cours de la séance précédente, la société ayant signalé une charge d'environ 178 millions de dollars canadiens et des dépréciations liées à son unité LendCare.

Cette division prête principalement à des clients dont le profil financier est plus faible et se concentre sur le financement dans les secteurs de l'automobile et des sports motorisés. LendCare, qui a été acquise en 2021, a élargi son portefeuille de prêts par l'intermédiaire de commerçants tiers.

Mardi, Goeasy a également retiré ses prévisions pour le trimestre et les trois prochaines années. La société prévoit également de corriger une erreur récemment identifiée dans les pratiques de reporting historique de LendCare lorsqu'elle publiera son rapport après la clôture des marchés le 25 mars.

"Nous considérons ce développement comme clairement négatif pour les perspectives financières à court terme et comme un coup dur pour la crédibilité de la direction et le sentiment des investisseurs", ont déclaré les analystes de la Banque Scotia dans une note.

Le total des abandons de créances nets dans l'ensemble de ses unités devrait s'élever à environ 331 millions de dollars canadiens (243,74 millions de dollars), a déclaré la société. Elle s'attend également à ce que ses provisions pour créances douteuses sur les prêts à la consommation bruts augmentent d'environ 86 millions de dollars canadiens au quatrième trimestre, par rapport au niveau déclaré le 30 septembre.

"Nous nous attendons à une pression sur les abandons de créances nets et à une augmentation des impayés au cours des prochains trimestres, avant une amélioration prévue en 2027", a déclaré Felix Wu, qui a été nommé directeur financier permanent mardi.

L'augmentation prévue des abandons de créances nets et des provisions pour pertes sur prêts devrait enfreindre plusieurs clauses financières, mais goeasy a conclu un accord avec ses prêteurs syndiqués et est en pourparlers avec d'autres contreparties, a déclaré la société.

Les actions de la banque, dont la capitalisation boursière était d'environ 1,85 milliard de dollars canadiens lundi, ont chuté de 57 % mardi.

(1 $ = 1,3580 dollar canadien)