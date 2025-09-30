 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
7 916,00
+0,46%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La banque brésilienne Nubank demande une charte bancaire américaine
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 20:15

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque numérique brésilienne Nubank a déclaré mardi qu'elle avait demandé une charte bancaire nationale pour opérer aux États-Unis.

Dans un communiqué, Nubank, qui opère actuellement au Brésil, au Mexique et en Colombie, a déclaré que la décision "s'inscrit dans l'intention de la société d'explorer les futures opportunités internationales en faisant évoluer sa plateforme régionale vers un modèle mondial."

Valeurs associées

NU HOLDINGS
15,885 USD NYSE -0,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank