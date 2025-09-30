La banque brésilienne Nubank demande une charte bancaire américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque numérique brésilienne Nubank a déclaré mardi qu'elle avait demandé une charte bancaire nationale pour opérer aux États-Unis.

Dans un communiqué, Nubank, qui opère actuellement au Brésil, au Mexique et en Colombie, a déclaré que la décision "s'inscrit dans l'intention de la société d'explorer les futures opportunités internationales en faisant évoluer sa plateforme régionale vers un modèle mondial."