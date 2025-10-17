 Aller au contenu principal
La banque brésilienne BNDES approuve un financement de 312 millions de dollars pour l'exportation de jets Embraer à SkyWest
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 13:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque publique de développement du Brésil a approuvé un financement de 1,7 milliard de reais (312,3 millions de dollars) pour l'exportation de 13 avions Embraer à la compagnie aérienne américaine SkyWest Airlines, a-t-elle déclaré dans un communiqué vendredi.

Le financement sera payé en dollars américains par SkyWest, a précisé la BNDES, ajoutant que les avions devraient être livrés entre la fin de 2025 et la fin de 2026.

SkyWest, qui est devenu le plus gros client d'Embraer ces dernières années, a passé une commande ferme en juin pour 60 jets E175 d'une valeur de 3,6 milliards de dollars au prix catalogue, avec des options pour 50 autres.

Depuis 1997, la BNDES a financé plus de 26,7 milliards de dollars pour plus de 1 350 exportations d'Embraer, en sa qualité d'agent de crédit chargé de promouvoir les industries exportatrices stratégiques du pays, de consolider les réserves de change et d'aider les entreprises locales à être compétitives au niveau mondial.

(1 $ = 5,4440 reais)

