La banque brésilienne Agibank réduit de plus de 50 % la taille de son introduction en bourse aux États-Unis et réduit sa fourchette de prix

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails et un contexte aux paragraphes 3, 4, 7 et 9, et des commentaires d'analyste aux paragraphes 5 et 6) par Prakhar Srivastava et Arasu Kannagi Basil

La fintech brésilienne Agibank a réduit de plus de 50 % son offre publique initiale aux États-Unis et a réduit la fourchette de prix proposée, selon un dépôt réglementaire mardi.

La société basée à Sao Paulo prévoit désormais de vendre 20 millions d'actions entre 12 et 13 dollars chacune. Elle avait auparavant proposé environ 43,6 millions d'actions entre 15 et 18 dollars chacune.

La réduction de l'offre marque un revers pour le marché brésilien des introductions en bourse, qui avait montré les premiers signes d'une reprise en 2026 après un ralentissement de plusieurs années.

La décision d'Agibank fait suite à la mauvaise performance de la banque numérique rivale PicPay PICS.O , qui s'est introduite en bourse à New York le mois dernier, ce qui a constitué la première introduction en bourse d'une société brésilienne depuis plus de quatre ans.

"Agibank a probablement été confrontée à une pression de valorisation en raison de la baisse de près de 20 % après l'introduction en bourse de son concurrent le plus proche récemment coté, PicPay, qui a créé un précédent négatif pour le secteur juste avant leur roadshow ", a déclaré Lukas Muehlbauer, associé de recherche chez IPOX.

"Notamment, l'opération restructurée est maintenant entièrement constituée d'actions primaires, les actionnaires existants ayant choisi de conserver leurs positions plutôt que de vendre à une valorisation inférieure. Si cette décision a permis à l'introduction en bourse d'avoir lieu, elle introduit un risque potentiel de surabondance d'actions à terme".

Agibank prévoyait une introduction en bourse au Brésil en 2018, mais l'entreprise a eu du mal à attirer les investisseurs au cours d'une année électorale volatile.

Six ans plus tard, Agibank a levé 400 millions de reais à une valeur de 9,3 milliards de reais auprès du fonds d'investissement privé de Daniel Goldberg, Lumina Capital Management.

Agibank devrait commencer à être cotée à la Bourse de New York sous le symbole "AGBK" mercredi.

Goldman Sachs, Morgan Stanley et Citigroup sont les coordinateurs mondiaux de l'offre.