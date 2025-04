La banque autrichienne Raiffeisen condamnée à 2 milliards de dommages et intérêts en Russie

Une agence de la banque Raiffeisen à Moscou, en Russie. ( AFP / ALEXANDER NEMENOV )

La plus grande banque occidentale en Russie, l'autrichienne Raiffeisen, a confirmé mardi devoir verser plus de deux milliards d'euros de dommages et intérêts en Russie après une condamnation en justice à la suite de la plainte d'une entreprise associée.

"Notre filiale russe doit verser 2,044 milliards d'euros majorés des intérêts", a déclaré à l'AFP un porte-parole du groupe autrichien, après l'échec d'un recours pour obtenir le report du paiement.

Depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine en février 2022, Raiffeisen (RBI) tentait par tous les moyens de récupérer des avoirs gelés en Russie en raison des sanctions occidentales.

Etant déjà coactionnaire du constructeur autrichien Strabag, elle avait proposé de racheter des parts que Rasperia, une société russe d'investissement, détenait dans cette société.

Or le Trésor américain avait vu d'un mauvais œil cette transaction susceptible de violer les sanctions, du fait des liens entre l'oligarque russe Oleg Deripaska et Rasperia selon Washington. Liens niés par l'intéressé.

RBI avait donc jeté l'éponge. Entretemps, Rasperia, qui s'estimait lésée en raison de ses actifs gelés dans Strabag, s'était retournée contre ses associés, dont Raiffeisen, auprès d'un tribunal de commerce russe.

C'est dans ce cadre que la banque autrichienne a été condamnée à ce montant rarement observé.

Elle conteste cependant la compétence de la justice russe dans ce dossier et "finalise une action en justice contre Rasperia en Autriche", qui devrait être déposée "au deuxième trimestre 2025".

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait dénoncé le maintien des activités de l'établissement autrichien en Russie, où il est présent depuis 1996.

La Banque centrale européenne (BCE) avait appelé les banques à quitter le marché russe après l'invasion, parlant d'un risque peu contrôlable.

Si elle s'est séparée de sa filiale au Bélarus l'année dernière et affirme vouloir réduire ses activités en Russie, la banque Raiffeisen n'a toujours pas vendu sa filiale sur place.