 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
43 837,67
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La banque automobile Tricolor dépose une demande de mise en faillite et procède à une liquidation
information fournie par Reuters 10/09/2025 à 22:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque automobile Tricolor s'est placée sous la protection du chapitre 7 de la loi sur les faillites devant un tribunal du Texas mercredi, cherchant à liquider ses activités un jour après que la Fifth Third Bank FITB.O a mis en garde contre des activités frauduleuses présumées au sein de l'entreprise.

Tricolor, basée à Irving, Texas, a plus d'un milliard de dollars d'actifs et plus d'un milliard de dollars de passifs, avec plus de 25 000 créanciers, selon sa demande de mise en faillite.

La Fifth Third Bank a déclaré mardi en fin de journée qu'elle avait découvert des activités frauduleuses externes présumées liées à un prêt de 200 millions de dollars adossé à des actifs qu'elle avait accordé à la société. La Fifth Third Bank a déclaré qu'elle travaillait avec les forces de l'ordre et qu'elle s'attendait à devoir passer une dépréciation de 170 à 200 millions de dollars pour ce prêt.

D'autres banques pourraient également subir des pertes dans le cadre de la faillite. JPMorgan JPM.N a une exposition de près de 200 millions de dollars à Tricolor, selon une source.

JPMorgan et Fifth Third ont refusé de faire des commentaires mercredi. Un avocat de Tricolor n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Valeurs associées

FIFTH THIRD BANC
45,5100 USD NASDAQ +0,20%
JPMORGAN CHASE
300,570 USD NYSE +0,92%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank