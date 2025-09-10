La banque automobile Tricolor dépose une demande de mise en faillite et procède à une liquidation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque automobile Tricolor s'est placée sous la protection du chapitre 7 de la loi sur les faillites devant un tribunal du Texas mercredi, cherchant à liquider ses activités un jour après que la Fifth Third Bank FITB.O a mis en garde contre des activités frauduleuses présumées au sein de l'entreprise.

Tricolor, basée à Irving, Texas, a plus d'un milliard de dollars d'actifs et plus d'un milliard de dollars de passifs, avec plus de 25 000 créanciers, selon sa demande de mise en faillite.

La Fifth Third Bank a déclaré mardi en fin de journée qu'elle avait découvert des activités frauduleuses externes présumées liées à un prêt de 200 millions de dollars adossé à des actifs qu'elle avait accordé à la société. La Fifth Third Bank a déclaré qu'elle travaillait avec les forces de l'ordre et qu'elle s'attendait à devoir passer une dépréciation de 170 à 200 millions de dollars pour ce prêt.

D'autres banques pourraient également subir des pertes dans le cadre de la faillite. JPMorgan JPM.N a une exposition de près de 200 millions de dollars à Tricolor, selon une source.

JPMorgan et Fifth Third ont refusé de faire des commentaires mercredi. Un avocat de Tricolor n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.