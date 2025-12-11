La banque australienne Westpac demande aux entreprises de médias sociaux de jouer un rôle plus important dans la prévention des escroqueries

Westpac Banking Corp WBC.AX a appelé à une action plus forte de la part des sociétés de médias sociaux telles que Meta META.O jeudi pour freiner les escroqueries en ligne, affirmant que les banques ne peuvent pas s'attaquer seules à la menace croissante qui pèse sur les consommateurs.

Le directeur général Anthony Miller a déclaré aux actionnaires lors de l'assemblée générale annuelle de la banque que Westpac avait dépensé plus de 500 millions de dollars australiens (333,55 millions de dollars) au cours des cinq dernières années pour la prévention des escroqueries et des fraudes, y compris de nouveaux outils de détection et des systèmes de protection des clients.

"Mais ce qui est clair pour moi, c'est que Westpac et les autres banques ne peuvent pas résoudre seules le problème des escroqueries", a déclaré M. Miller. "Pour contribuer à la sécurité des Australiens, nous avons besoin de plus d'action de la part des autres acteurs de l'écosystème, y compris des entreprises de médias sociaux comme Meta."

Meta n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

M. Miller a déclaré que les récentes initiatives de la banque avaient contribué à faire baisser de 21 % les pertes dues aux escroqueries cette année et empêché les clients de perdre plus de 360 millions de dollars australiens.

Les banques australiennes ont fait pression pour que les responsabilités des plateformes numériques soient plus strictes, arguant qu'une grande partie des escroqueries proviennent des médias sociaux et des applications de messagerie.

L'année dernière, Meta a déclaré avoir retiré de Facebook et d'Instagram quelque 8 000 publicités frauduleuses dites "celeb bait" (appât à célébrités) dans le cadre d'un effort avec les banques australiennes pour mettre un terme à cette pratique.

Les escrocs utilisaient des images de personnes célèbres, souvent générées par l'intelligence artificielle, pour inciter les consommateurs à donner de l'argent à des programmes d'investissement inexistants.

(1 $ = 1,4990 dollars australiens)