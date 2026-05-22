La banque américaine First Carolina Financial Services dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

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La banque américaine First Carolina Financial Services a déposé vendredi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

L'établissement de crédit, basé à Raleigh, en Caroline du Nord, prévoit de vendre de nouvelles actions dans le cadre de cette offre.

First Carolina sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "FCBM".

Keefe, Bruyette & Woods est le seul teneur de livre de l'opération, tandis que Raymond James et Hovde Group agissent en tant que co-gestionnaires.