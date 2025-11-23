La banque américaine d'import-export va dépenser 100 milliards de dollars pour permettre aux États-Unis de dominer le marché de l'énergie, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque américaine d'import-export (EXIM) investira 100 milliards de dollars pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement des États-Unis et de leurs alliés en minerais essentiels, en énergie nucléaire et en gaz naturel liquéfié, a déclaré John Jovanovic, le président d'EXIM, dans une interview publiée dimanche par le Financial Times.