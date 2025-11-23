 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 982,65
+0,02%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La banque américaine d'import-export va dépenser 100 milliards de dollars pour permettre aux États-Unis de dominer le marché de l'énergie, selon le FT
information fournie par Reuters 23/11/2025 à 12:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La banque américaine d'import-export (EXIM) investira 100 milliards de dollars pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement des États-Unis et de leurs alliés en minerais essentiels, en énergie nucléaire et en gaz naturel liquéfié, a déclaré John Jovanovic, le président d'EXIM, dans une interview publiée dimanche par le Financial Times.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank