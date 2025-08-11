La banque américaine Bancorp progresse après que Raymond James l'a relevée à "acheter fortement"

11 août - ** Les actions de la banque régionale Bancorp

TBBK.O augmentent de 1,4 % à 63,66 $ avant le marché

** La société Raymond James fait passer TBBK de "surperformance" à "achat fort" à la suite des réunions avec les investisseurs

** La société de courtage indique qu'elle a quitté les réunions plus à l'aise sur les tendances du crédit, un domaine dans lequel elle estime que les inquiétudes sur le profil de prêt relais immobilier de la banque restent exagérées

** Les progrès continus vers la résolution du problème pourraient se traduire par une vente massive à découvert et une augmentation du prix de l'action

** Une évaluation attrayante et un potentiel de rendement du capital rendent le rapport risque/récompense favorable, selon Raymond James

** Deux des trois courtiers évaluent l'action à "acheter" ou plus et un à "conserver"; PT médian de 68 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action TBBK a progressé de 19,3 % depuis le début de l'année