 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Bank of Hawaii progresse grâce à la hausse de son bénéfice au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 18:06

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions de Bank of Hawaii BOH.N augmentent de 2,23% à 72,38 $ après les résultats du 4ème trimestre

** La banque affiche un bénéfice net de 60,94 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, en hausse de 55,6% par rapport à l'année précédente

** Le total des prêts et des crédits-bails était de 14,1 milliards de dollars au 31 décembre 2025, soit une augmentation de 0,4% par rapport au 30 septembre et une stagnation par rapport au 31 décembre 2024

** Le total des dépôts s'élevait à 21,2 milliards de dollars au 31 décembre 2025, soit une augmentation de 2,7 % par rapport au 31 décembre 2024

** La banque n'a pas fourni d'indications spécifiques pour les trimestres ou l'année à venir

** En tenant compte du mouvement de la session, la BOH a augmenté de 2,6 % au cours des 12 derniers mois

Valeurs associées

BANK OF HAWAII
72,320 USD NYSE +2,17%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank