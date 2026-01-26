La Bank of Hawaii progresse grâce à la hausse de son bénéfice au quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 janvier - ** Les actions de Bank of Hawaii BOH.N augmentent de 2,23% à 72,38 $ après les résultats du 4ème trimestre

** La banque affiche un bénéfice net de 60,94 millions de dollars pour le trimestre clos le 31 décembre, en hausse de 55,6% par rapport à l'année précédente

** Le total des prêts et des crédits-bails était de 14,1 milliards de dollars au 31 décembre 2025, soit une augmentation de 0,4% par rapport au 30 septembre et une stagnation par rapport au 31 décembre 2024

** Le total des dépôts s'élevait à 21,2 milliards de dollars au 31 décembre 2025, soit une augmentation de 2,7 % par rapport au 31 décembre 2024

** La banque n'a pas fourni d'indications spécifiques pour les trimestres ou l'année à venir

** En tenant compte du mouvement de la session, la BOH a augmenté de 2,6 % au cours des 12 derniers mois