La baisse des prévisions de réservations de Duolingo éclipse la hausse du chiffre d'affaires et fait plonger les actions

*

Duolingo revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel

*

Les paliers alimentés par l'IA attirent plus d'abonnés payants, ce qui augmente les revenus

*

Le partenariat avec Luckin Coffee renforce la visibilité de la marque en Chine

Duolingo DUOL.O a prévu des réservations pour le quatrième trimestre inférieures aux estimations de Wall Street mercredi, alors que la société donne la priorité à l'augmentation du nombre d'utilisateurs et à la qualité de l'enseignement sur son application, ce qui a fait chuter ses actions de 20 % dans les échanges après la cloche.

La société prévoit des réservations comprises entre 329,5 millions et 335,5 millions de dollars pour le trimestre, en dessous des estimations de 343,6 millions de dollars, selon les analystes interrogés par Visible Alpha.

"Nous allons nous concentrer sur la monétisation, mais l'équilibre se déplace un peu. Sur une base relative, nous allons travailler davantage sur la qualité de l'enseignement que nous l'avons fait dans un passé récent", a déclaré le directeur général Luis von Ahn à Reuters.

Les prévisions de réservations à la baisse ont éclipsé les prévisions de recettes annuelles revues à la hausse à la suite d'un résultat positif au troisième trimestre.

La société fonctionne sur un modèle "freemium" et a cherché à convertir les utilisateurs gratuits en abonnements payants, tels que "Super Duolingo" pour une expérience sans publicité, et "Duolingo Max", qui incorpore des fonctions d'IA générative.

"Nous sommes l'une des rares entreprises à avoir trouvé un moyen de tirer profit de l'IA. C'est en fait rentable pour nous", a déclaré Luis von Ahn.

Si les ajouts de l'IA ont entraîné une baisse de la marge bénéficiaire au troisième trimestre (72,5 %), elle est néanmoins supérieure aux estimations (71,4 %), selon les données compilées par LSEG.

L'augmentation du nombre d'utilisateurs a continué à favoriser les conversions d'utilisateurs gratuits en abonnés payants. Le nombre d'utilisateurs payants a augmenté de 34 % pour atteindre 11,5 millions au troisième trimestre.

La croissance a été soutenue par des performances exceptionnelles en Chine. Un partenariat avec Luckin Coffee en juillet a permis de renforcer la visibilité dans la région.

Au troisième trimestre, le chiffre d'affaires de 271,7 millions de dollars a dépassé les estimations de 260,3 millions de dollars. Duolingo a dépassé les estimations de revenus chaque trimestre depuis que la société est entrée en bourse en 2021.

La société a relevé ses prévisions de revenus annuels entre 1,028 et 1,032 milliard de dollars, contre 1,01 à 1,02 milliard de dollars. Les analystes s'attendaient en moyenne à 1,02 milliard de dollars, selon les données de LSEG.