La baisse des livraisons de PC de HP éclipse la forte croissance de son chiffre d'affaires ; le cours de l'action recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les livraisons totales d'ordinateurs personnels reculent de 16% malgré une hausse du chiffre d'affaires des systèmes personnels

* Prévisions de BPA ajusté pour le quatrième trimestre supérieures aux estimations, grâce à un remboursement de droits de douane de 8 cents

* La directrice financière, Karen Parkhill, prévient que les coûts des matières premières maintiendront le chiffre d’affaires du quatrième trimestre en dessous des niveaux saisonniers habituels

(Rédaction entièrement remaniée pour ajouter des détails issus de la conférence téléphonique) par Jaspreet Singh

HP HPQ.N a annoncé mercredi que ses livraisons de PC et ses marges avaient reculé au troisième trimestre, les hausses de prix visant à compenser la hausse des coûts des puces mémoire s'étant avérées insuffisantes, ce qui a entraîné une chute de 9% de son cours en bourse lors des échanges après clôture.

Cette annonce a éclipsé la forte croissance du chiffre d’affaires de 12,5%, HP ayant indiqué que la hausse des prix des matières premières et la diminution des avantages liés aux stocks à moindre coût devraient exercer une pression supplémentaire sur les marges de la division Personal Systems au quatrième trimestre. Une reprise n’est attendue qu’au cours de l’exercice 2027.

“Compte tenu de l’impact des hausses de prix liées aux matières premières, nous prévoyons un chiffre d’affaires inférieur aux niveaux saisonniers habituels au quatrième trimestre”, a déclaré la directrice financière Karen Parkhill lors d’une conférence téléphonique post-publication des résultats.

“Nous tablons toutefois sur une croissance du chiffre d’affaires en glissement annuel au cours de ce trimestre, portée par des mesures tarifaires, des gains de parts de marché dans les catégories haut de gamme, la vente d’offres à plus forte marge et une pénétration accrue des PC dotés d’IA, à mesure que davantage de charges de travail liées à l’IA migrent vers les terminaux périphériques.”

HP, à l’instar de ses concurrents Dell Technologies

DELL.N , Apple AAPL.O et du groupe chinois Lenovo

0992.HK , est confronté à une pénurie mondiale de puces mémoire , alimentée par le développement massif de centres de données dédiés à l’IA qui absorbent toute la capacité disponible.

Alors que le chiffre d’affaires par unité des PC a augmenté de 18% au troisième trimestre, les livraisons ont chuté de 16%, l’entreprise s’étant concentrée sur la vente de produits plus chers et à plus forte marge, notamment les PC dédiés à l’IA. Le chiffre d’affaires de la division Impression a reculé de 2% pour s’établir à 3,9 milliards de dollars au cours du trimestre clos le 31 juillet.

La marge d’exploitation du segment des PC a reculé à 4,6%, contre 5,2% au trimestre précédent, la haussedes coûts des matières premières et des mémoires ayant dépassé les augmentations de prix.

HP prévoit pour le quatrième trimestre un bénéfice par action ajusté compris entre 69 et 79 centimes, soit un niveau supérieur à l’estimation moyenne des analystes de 67 centimes, selon les données compilées par LSEG. Cette prévision inclut une hausse de 8 centimes liée aux remboursements de droits de douane estimés.

Le bénéfice ajusté de 83 centimes par action pour le trimestre comprenait une hausse de 11 centimes par action liée aux remboursements de droits de douane. Les analystes s’attendaient à un BPA ajusté de 69 centimes par action.

L’administration du président américain Donald Trump a remboursé environ 100 milliards de dollars de droits de douane qu’elle avait perçus avant que la Cour suprême des États-Unis ne les annule.

Le chiffre d’affaires du troisième trimestre, s’élevant à 15,7 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 14,38 milliards de dollars, grâce à une forte demande en PC optimisés pour l’IA .

HP a également revu à la hausse ses prévisions annuelles de bénéfice par action ajusté, les situant désormais dans une fourchette comprise entre 3,19 et 3,29 dollars, incluant un effet favorable de 19 cents lié aux remboursements estimés des droits de douane pour l'ensemble de l'année. Le fabricant d'ordinateurs portables avait auparavant prévu un BPA ajusté annuel compris entre 2,90 et 3,10 dollars.