La baisse de la marge de Nike éclipse la hausse du chiffre d'affaires du deuxième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Nike NKE.N a dépassé jeudi les attentes de Wall Street pour son chiffre d'affaires trimestriel, mais les droits de douane et les efforts du géant des vêtements de sport pour écouler ses stocks vieillis avec des remises ont pesé sur les marges.

Le cours de son action a baissé de près de 5% dans les échanges après-Bourse, car la Chine reste un point sensible pour Nike, qui a enregistré une baisse de 16% de son chiffre d'affaires sur ce marché, contre une chute de 10% au trimestre précédent.

L'entreprise fabrique la majorité de ses chaussures dans des pays tels que le Viêt Nam, l'Indonésie et la Chine, qui ont été frappés par des droits de douane sur les importations aux États-Unis.

Outre les droits de douane, les efforts déployés par Nike pour se repositionner en tant qu'entreprise axée sur le sport, la suppression progressive de certaines lignes de produits dans la catégorie "style de vie" et l'exposition accrue aux grossistes, qui vendent généralement à des prix inférieurs à ceux de ses propres magasins, ont également pesé sur les marges de l'entreprise.

Les dirigeants ont indiqué en septembre que la reprise de Nike ne serait pas linéaire, car les consommateurs sont de plus en plus réticents à dépenser de grosses sommes pour des articles non essentiels, les droits de douane et l'inflation comprimant leurs budgets.

La marge brute de la société pour le trimestre clos le 30 novembre a chuté de 300 points de base, contre une baisse de 320 points de base au cours du trimestre précédent.

La nécessité de rester pertinent grâce à des campagnes de marketing élégantes et à l'innovation dans les lignes de produits est devenue plus pressante pour les fabricants de vêtements.

Nike a investi dans l'introduction de nouvelles lignes de produits, comme son partenariat NikeSKIMS avec la marque de Kim Kardashian, et a annoncé un système de chaussures motorisées pour aider les sportifs occasionnels et les personnes à mobilité réduite à se déplacer plus rapidement.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 12,43 milliards de dollars au deuxième trimestre, supérieur à l'estimation moyenne des analystes qui était de 12,22 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice ajusté par action de 53 cents a également dépassé les estimations de 38 cents.