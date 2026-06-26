La BaFin lance un audit sur les comptes de Zalando, le titre décroche

(Zonebourse.com) - La BaFin, l'autorité allemande des marchés financiers, a annoncé vendredi mener un audit sur les comptes de Zalando, le numéro un européen de la vente d'habillement sur Internet, qu'elle soupçonne d'avoir enfreint les règles comptables en vigueur.

Ce contrôle, qui porte sur les résultats de l'exercice 2025, vise à obtenir des éléments relatifs à une transaction liée à l'acquisition d'About You, qui pourraient avoir été omis par erreur dans les documents annexes présentés au moment de la publication annuelle, explique le régulateur dans un bref communiqué.

"Lorsque la BaFin dispose d'indices concrets d'une comptabilité erronée, elle doit lancer un contrôle ciblé auprès de l'entreprise concernée", rappelle le gendarme boursier, précisant que ces vérifications sont généralement conduites par des auditeurs issus de ses propres équipes.

Le fantôme Wirecard

Cette annonce intervient alors que la BaFin se trouve elle-même sous pression pour ne pas avoir réussi à identifier plus tôt les problèmes rencontrés par le spécialiste des paiements Wirecard, ce qui avait débouché sur un gigantesque scandale financier en 2020 suite à la découverte d'un trou de plusieurs milliards d'euros dans ses comptes ayant fini par laisser bon nombre d'investisseurs sur la paille.

A la Bourse de Francfort, l'action Zalando dévissait de 7,8 % à 24,5 euros dans le sillage de ces nouvelles, signant de loin la plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600.

Avec une capitalisation qui n'atteint plus que 6,4 milliards d'euros, le groupe de prêt-à-porter pourrait ne plus respecter les critères justifiant son maintien au sein de l'indice DAX.

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