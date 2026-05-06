L3Harris va fournir le système de gestion des futures frégates polonaises
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 16:30
L3Harris Technologies annonce avoir été sélectionné par PGZ Stocznia Wojenna, chantier naval public polonais, pour fournir son système intégré de gestion de plateforme (IPMS) aux futures frégates de classe Miecznik de la marine polonaise.
Cette solution vise à améliorer les performances, la fiabilité et la sécurité des navires, tout en optimisant la connaissance de la situation opérationnelle et l'efficacité des missions.
Les frégates Miecznik reposent sur le design Arrowhead 140 développé par Babcock International et doivent contribuer à la modernisation des capacités navales de la Pologne.
Nino DiCosmo, président de Maritime, Space & Mission Systems chez L3Harris, estime que ces frégates offriront à la Pologne "une puissance de combat supérieure et un avantage stratégique dans les eaux régionales".
L3Harris précise que son système IPMS s'appuie sur l'expérience acquise auprès de plusieurs marines alliées, notamment celles du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de l'Australie et du Canada. La technologie a déjà été déployée sur près de 300 navires au sein de 28 marines dans le monde.
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