L3Harris revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 grâce à une forte demande en armement

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Le fournisseur du secteur de la défense L3Harris Technologies LHX.N a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices pour 2026 après avoir dépassé jeudi les estimations de chiffre d'affaires du premier trimestre, misant sur une forte demande du Pentagone pour ses systèmes d'armement et de renseignement militaire.

Une série de conflits, notamment la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran, a épuisé les stocks du Pentagone et entraîné de nouvelles commandes de missiles et de munitions, profitant ainsi aux sous-traitants de la défense tels que L3Harris.

Le segment des solutions de missiles du fournisseur, qui fabrique des systèmes de propulsion et des armes hypersoniques, a enregistré une hausse de 18 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre .

Mercredi soir, L3Harris a déposé en toute confidentialité une demande d'enregistrement pour l'introduction en bourse de son unité de solutions de missiles, dans le cadre d'un accord avec le département de la Défense annoncé en janvier.

Dans le cadre de cet accord, le département a investi 1 milliard de dollars dans la société qui sera bientôt scindée afin d'accélérer la production de moteurs-fusées à propergol solide, utilisés dans une large gamme de missiles tels que les Tomahawks et les intercepteurs Patriot.

L'activité « Systèmes spatiaux et de mission » de L3Harris, qui se concentre sur les capacités satellitaires et les systèmes de défense antimissile, a enregistré une hausse de 24 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Cette hausse a été favorisée par l'accélération de la production de ses systèmes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance destinés à des programmes aéronautiques classifiés et internationaux.

La société basée à Melbourne, en Floride, table désormais sur un bénéfice annuel par action compris entre 11,40 et 11,60 dollars, le point médian étant supérieur à sa fourchette de prévisions précédente de 11,30 à 11,50 dollars.

Son bénéfice du premier trimestre a augmenté d'un tiers, passant de 2,04 dollars l'année dernière à 2,72 dollars par action .

Le chiffre d'affaires trimestriel total s'est élevé à 5,74 milliards de dollars, contre des prévisions de 5,42 milliards de dollars.