L3Harris remporte un contrat de 6 milliards de dollars avec Lockheed Martin pour la production des systèmes de propulsion du THAAD

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(Ajoute des précisions sur le contrat et le contexte tout au long du texte)

L3Harris Technologies LHX.N a annoncé mardi avoir remporté un contrat d’une valeur de plus de 6 milliards de dollars sur sept ans auprès de Lockheed Martin

LMT.N afin d’étendre la production de propulseurs pour le système de défense antimissile THAAD (Terminal High Altitude Area Defense).

Ce contrat s’inscrit dans le cadre d’une initiative lancée en juillet par le Département de la Guerre visant à quadrupler la production du THAAD, en vertu de laquelle Lockheed Martin, maître d’œuvre du système, s’est engagé à augmenter considérablement la production de ce missile intercepteur de défense antimissile.

Le THAAD est un système de défense antimissile conçu pour intercepter et détruire les menaces que représentent les missiles balistiques à courte, moyenne et intermédiaire portée.

Basée à Melbourne, en Floride, la société L3Harris produit pour l’Agence de défense antimissile (Missile Defense Agency) les Moteurs-fusées à propergol solide (SRBMs) et les systèmes de dérivation et de contrôle d’attitude à propergol liquide (Liquid Divert and Attitude Control Systems) (LDACS) du THAAD.

L’entreprise a annoncé qu’elle allait construire une nouvelle usine afin de répondre à l’augmentation de la production de SRBM et de LDACS.

L3Harris a signé en juillet un accord avec le Département de la Guerre et Lockheed afin d’accélérer la production des systèmes de propulsion destinés à ce système.