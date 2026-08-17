L3Harris nomme Sam Mehta, un cadre de l'entreprise, au poste de directeur général, alors que Christopher Kubasik quitte ses fonctions

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L3Harris Technologies LHX.N a nommé lundi Sam Mehta au poste de directeur général, avec effet immédiat. Il succède ainsi à Christopher Kubasik, qui a quitté ses fonctions à la tête de l'entreprise.