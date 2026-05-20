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L3Harris livre des robots militaires à l'Australie pour les missions à haut risque
information fournie par Zonebourse 20/05/2026 à 15:00

Le groupe américain fournit à l'armée australienne des systèmes robotisés destinés à neutraliser des menaces explosives tout en protégeant les opérateurs sur le terrain.

L3Harris Technologies annonce avoir livré aux forces armées australiennes des systèmes robotisés avancés T4 et T7 destinés aux opérations les plus dangereuses, notamment la neutralisation d'engins explosifs et les interventions liées à des matières dangereuses.

Ces équipements permettent de détecter, inspecter et neutraliser des menaces à distance afin de limiter l'exposition directe des militaires aux risques.

Cette livraison s'inscrit dans le cadre d'un contrat signé en 2023 pour soutenir le programme DEF08101,destiné à renforcer les capacités australiennes de neutralisation d'engins explosifs improvisés et de sécurisation d'itinéraires.

L3Harris est attendu en légère hausse à l'ouverture de Wall Street.

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