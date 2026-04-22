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L3Harris et Lockheed Martin s'allient pour ouvrir un centre de maintenance des F-35 au Canada
information fournie par Zonebourse 22/04/2026 à 15:03

Ce partenariat vise à renforcer l'autonomie du pays dans le soutien de sa flotte de chasseurs tout en stimulant l'emploi qualifié dans l'aéronautique.

L3Harris annonce, via sa filiale MAS, un accord de collaboration avec Lockheed Martin pour établir un centre de maintenance des avions F-35 au Canada. Cette initiative s'inscrit dans la désignation de MAS comme partenaire stratégique pour le soutien des CF-35 (version canadienne du F-35).

L'accord prévoit la mise en place d'un comité exécutif conjoint chargé de définir les capacités du site, les programmes de formation et les solutions de maintenance, afin de permettre au Canada de renforcer le contrôle national sur l'entretien de ses appareils.

Le futur centre devrait s'appuyer sur un réseau d'environ 30 fournisseurs canadiens, avec une contribution estimée à 3,2 MUSD par avion sur une flotte mondiale de plus de 1 325 appareils F-35.

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