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L3Harris en léger repli malgré une publication solide
information fournie par AOF 30/04/2026 à 17:22

(Zonebourse.com) - Au premier trimestre, l'activité du groupe de défense est supérieure aux attentes tandis que le bénéfice net, qui dépasse le demi-milliard de dollars, fait aussi mieux que le consensus. L3Harris a par ailleurs relevé ses prévisions de BPA. Pas suffisant pour le marché : le titre cède 1% à Wall Street.

L3Harris Technologies a dévoilé un bénéfice net de 512 MUSD au titre du 1er trimestre, en hausse de 32,6% sur un an et supérieur au consensus qui attendait 479 MUSD.

Le bénéfice par action dilué (GAAP) ressort à 2,72 USD, en hausse de 33%, là aussi supérieur aux 2,52 USD du consensus.

Le chiffre d'affaires ressort à 5,744 MdsUSD (consensus : 5,41 MdsUSD) en hausse de 12% en données publiées et de 15% en organique, soutenu par la croissance des trois divisions avec 24% pour Space & Mission Systems 18% pour Missile Solutions et une progression plus timide pour Communication & Spectrum Dominance ( 2%).

Le résultat opérationnel s'élève à 652 MUSD, en progression de 24%, avec une marge opérationnelle de 11,4%, en amélioration de 120 points de base.

Carnet de commandes record

Le free cash flow (non-GAAP) reste négatif à -187 MUSD contre -101 MUSD un an plus tôt, soit une dégradation de 85,1%, principalement liée à un effet de calendrier sur les encaissements et à une hausse des décaissements.

Le carnet de commandes atteint quant à lui un niveau record de 40,7 MdsUSD, soutenu par des prises de commandes de 7,8 MdsUSD sur le trimestre, soit un ratio book-to-bill de 1,4x.

"Nous avons démarré l'année en force, avec une forte croissance des commandes et du chiffre d'affaires, ainsi que des progrès dans la mise en oeuvre de nos priorités stratégiques. Nous sommes bien positionnés pour la prochaine phase de croissance et de création de valeur", a commenté le PDG, Christopher Kubasik.

Des milliards de dollars de contrats en négociation

Pour 2026, L3Harris relève légèrement sa prévision de bénéfice par action (GAAP) à une fourchette de 11,4 à 11,6 USD (vs entre 11,3 et 11,5 USD précédemment). Le groupe confirme ainsi sa trajectoire de croissance et maintient ses objectifs annuels, soutenu par une demande robuste dans un environnement géopolitique porteur.

Réagissant à cette publication, Jefferies évoque une dynamique opérationnelle "solide", illustrée par une croissance organique à deux chiffres et une exécution robuste dans les principaux segments. La note met en avant une visibilité accrue, avec une guidance 2026 confirmée et un BPA légèrement relevé.

D'après le bureau d'études, le profil du groupe reste bien orienté grâce à un carnet de commandes important et à un potentiel significatif dans les missiles, avec environ 25 MdsUSD d'accords en cours de négociation, renforçant les perspectives de croissance à moyen terme.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 30/04/2026 à 17:22:00.

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