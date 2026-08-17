L3Harris en baisse après le départ de son directeur général à la suite d'une enquête du conseil d'administration

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17 août - ** L'action du sous-traitant américain du secteur de la défense L3Harris Technologies LHX.N recule de 2,8 % à 283,78 dollars lors des échanges avant l'ouverture du marché

** La société nomme Sam Mehta, cadre dirigeant , au poste de directeur général, avec effet immédiat

** M. Mehta succède à Christopher Kubasik, qui a démissionné de ses fonctions à la suite d’une enquête du conseil d’administration sur sa conduite

** Treize des dix-huit courtiers attribuent à l'action la recommandation « acheter » ou mieux, cinq « conserver »; leur objectif de cours médian est de 384 dollars – données compilées par LSEG

** Depuis le début de l'année jusqu'à la dernière clôture, l'action affiche une baisse de 0,6 %