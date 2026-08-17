L3Harris écarte son président-directeur général

Le géant américain de la défense a annoncé une réorganisation immédiate de sa haute direction. Christopher Kubasik quitte ses fonctions de président-directeur général et de membre du conseil d'administration. Le conseil a nommé Sam Mehta au poste de président-directeur général, tandis que Lewis Hay III devient président indépendant du conseil d'administration.

Le départ de Christopher Kubasik fait suite à une enquête menée par le conseil d'administration avec l'appui d'un cabinet juridique indépendant. Celle-ci a révélé des comportements non conformes aux valeurs et au code de conduite de l'entreprise.

L3Harris précise toutefois que ces manquements sont sans lien avec la gouvernance financière, les contrôles internes, les relations clients ou les performances opérationnelles du groupe.

La nouvelle direction a réaffirmé la conduite de ses projets industriels majeurs, notamment le plan d'investissement de 3 milliards de dollars supervisé par Kenneth Bedingfield (président de la division Missile Solutions). Ce programme vise à accroître la production de moteurs fusées à ergol solide et à sécuriser la chaîne d'approvisionnement du groupe face à la demande accrue des autorités militaires américaines.