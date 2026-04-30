L3Harris dépose en toute confidentialité une demande d'introduction en Bourse pour sa division missiles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La division Missile Solutions fabrique des systèmes de propulsion pour les missiles Patriot, THAAD, Tomahawk et Standard Missile

* Les taux de croissance annuels pour le nouveau secteur des missiles devraient se situer entre 15 et 20 %, a déclaré le directeur général Kubasik

* Kenneth Sharp a été nommé directeur financier en mars, succédant à Kenneth Bedingfield, qui se concentrera sur la direction de l'activité missiles

(Ajout de puces et d'informations complémentaires aux paragraphes 6, 7 et 8)

Le fournisseur de matériel de défense L3Harris LHX.N a déclaré mercredi avoir soumis, dans le cadre d'une procédure confidentielle ( ), un projet de déclaration d'enregistrement en vue de l'introduction en Bourse de son activité de solutions de missiles.

La société a précisé que le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix pour l'introduction en Bourse proposée n'ont pas encore été déterminés.

En janvier, L3Harris avait annoncé son intention de céder de nouvelles actions de sa division en pleine croissance spécialisée dans les moteurs de fusée, créant ainsi une sociétéindépendante soutenue par un investissement de 1 milliard de dollars du gouvernement américain sous la forme de titres convertibles .

Ces titres se convertiraient automatiquement en actions ordinaires lorsque la société entrera en Bourse plus tardcette année, a précisé le sous-traitant de la défense.

L'investissement du gouvernement américain vise à garantir au Pentagone un approvisionnement régulier en moteurs de fusée indispensables à un large éventail de systèmes d'armes, notamment les missiles Tomahawk et les intercepteurs Patriot.

L3Harris a déclaré que sa division Missile Solutions, qui produit des systèmes de propulsion de missiles utilisés dans des armes telles que le Patriot, le THAAD, le Tomahawk et le Standard Missile, sera dissociée de la société mère, L3Harris conservantune participation majoritaire et le contrôle de la nouvelle entité.

Le directeur général Chris Kubasik a déclaré aux journalistes en janvier qu'il s'attendait à ce que la nouvelle activité de missiles affiche une croissance annuelle comprise entre 15 et 20 %, l'accord avec le gouvernement américain garantissant un flux d'activité régulier pour la nouvelle unité.

En mars, L3Harris a nommé Kenneth Sharp au poste de directeur financier, en remplacement de Kenneth Bedingfield qui, selon la société, se concentrera sur la direction de l'activité de solutions de missiles et lapilotera tout au long du processus d'introduction en Bourse.