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L3Harris dépose en toute confidentialité un projet de prospectus en vue de l'introduction en bourse de sa division « Missile Solutions »
information fournie par Reuters 30/04/2026 à 04:17

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fournisseur du secteur de la défense L3Harris LHX.N a annoncé mercredi avoir déposé de manière confidentielle un projet de prospectus en vue de l'introduction en bourse de sa division spécialisée dans les solutions de missiles.

La société a précisé que le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix pour l'introduction en bourse proposée n'avaient pas encore été déterminés.

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L3HARRIS TECH
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