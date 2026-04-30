L3Harris dépose en toute confidentialité un projet de prospectus en vue de l'introduction en bourse de sa division « Missile Solutions »

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Le fournisseur du secteur de la défense L3Harris LHX.N a annoncé mercredi avoir déposé de manière confidentielle un projet de prospectus en vue de l'introduction en bourse de sa division spécialisée dans les solutions de missiles.

La société a précisé que le nombre d'actions à offrir et la fourchette de prix pour l'introduction en bourse proposée n'avaient pas encore été déterminés.