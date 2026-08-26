L3Harris attendu en baisse après une dégradation de Jefferies

L'analyste a révisé son conseil sur le titre, passant de "achat" à "conserver". L'objectif de cours est maintenu à 315 USD.
Jefferies estime que le titre manque actuellement de catalyseurs face aux incertitudes entourant le changement de direction et le projet d'introduction en Bourse de Missile Solutions, désormais repoussé à mi-2027.
Le bureau d'études met aussi en avant le risque lié aux projets de réglementation imposant plusieurs fournisseurs de moteurs-fusées à propergol solide, susceptible d'affecter la concrétisation des 20 MdsUSD de contrats pluriannuels en négociation.
Enfin, Jefferies considère comme "exigeant" l'objectif de 3,5 MdsUSD de free cash-flow en 2028, alors que sa prévision de 3,35 MdsUSD suppose déjà des avances significatives du Department of War pour compenser la montée des investissements dans Missile Solutions.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer