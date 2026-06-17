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L'utilisation de l'IA au Royaume-Uni atteint un « point de basculement » alors que les entreprises intensifient leurs efforts, selon un dirigeant de Google
information fournie par Reuters 17/06/2026 à 13:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sam Tabahriti

L'adoption de l'intelligence artificielle a atteint un « point de basculement » en Grande-Bretagne, les entreprises passant de la phase d'expérimentation à un déploiement à grande échelle et commençant à en récolter les fruits, a déclaré mercredi un responsable de Google Cloud.

Les entreprises et les organismes publics qui testaient des outils d’IA il y a un an les utilisent désormais pour gérer des processus plus complexes et améliorer leur productivité, a déclaré à Reuters Maureen Costello, vice-présidente de Google Cloud pour le Royaume-Uni, l’Irlande et l’Afrique subsaharienne, lors d’un entretien.

« Le secteur est à l’aube d’un point de basculement où l’adoption de l’IA s’accélère rapidement », a déclaré Mme Costello. « Il y a un an, l’accent était mis sur l’expérimentation, mais aujourd’hui, nous voyons des organisations mettre l’IA en production et commencer à en tirer de réels bénéfices. »

Cette évolution est manifeste dans tous les secteurs, du commerce de détail à l’administration publique, a-t-elle ajouté, citant des exemples tels que les outils d’achat basés sur l’IA de la société britannique de commerce électronique THG THG.L , qui ont stimulé les dépenses des clients, ou encore les systèmes du secteur public contribuant à accélérer les décisions en matière de planification.

Londres, qui abrite la plus grande concentration de talents technologiques d’Europe, cherche à consolider sa position de pôle mondial de l’IA, le Premier ministre Keir Starmer s’efforçant de faire de la Grande-Bretagne une « superpuissance » de l’IA.

Mme Costello a déclaré que la Grande-Bretagne était « à la pointe dans ce domaine », soulignant la solidité de sa base de recherche et la présence d’institutions telles que Google DeepMind à Londres.

Une adoption plus large pourrait apporter des gains significatifs aux petites entreprises, a-t-elle ajouté, les recherches de Google suggérant que l’IA pourrait augmenter la productivité d’environ 20 %, offrant ainsi aux chefs d’entreprise « une journée de libre » chaque semaine.

Toutefois, le rythme d’adoption de l’IA dépendra des investissements dans les compétences, de l’engagement des dirigeants et de la confiance, notamment en matière de sécurité et de souveraineté des données. « La technologie ne représente que la moitié de la solution — les personnes constituent l’autre moitié », a déclaré Mme Costello. « Les dirigeants ne peuvent pas se permettre de se reposer sur leurs lauriers; ils doivent s’impliquer concrètement et comprendre comment mettre cela en œuvre au sein de leurs organisations. »

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