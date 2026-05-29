L'USITC estime que le palladium russe ne porte pas préjudice aux entreprises américaines et met fin à son enquête

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur l'enquête, la déclaration de l'USITC; pas de commentaire de la part de Nornickel)

Le palladium brut russe, un métal utilisé pour réduire les émissions des véhicules à essence, ne porte pas préjudice aux entreprises américaines, a déclaré vendredi la Commission du commerce international des États-Unis (USITC), mettant ainsi fin à l'enquête antidumping menée par Washington .

Les États-Unis enquêtaient pour déterminer si le palladium « faisant l'objet d'un dumping » ou subventionné en provenance de Russie portait préjudice à l'industrie américaine, le département américain du Commerce ayant décidé séparément la semaine dernière d'imposer un droit compensateur de 109,1 %. Sibanye-Stillwater SSWJ.J , qui possède des sites de production en Afrique du Sud et aux États-Unis, ainsi que le syndicat United Steelworkers, avaient demandé à Washington d'envisager l'imposition de droits de douane afin de protéger la viabilité à long terme de l'approvisionnement américain. Mais la décision négative de l'USITC met fin à l'enquête.

“L'industrie américaine ne subit pas de préjudice important ni n'est menacée d'un préjudice important du fait des importations de palladium brut en provenance de Russie qui ... selon le département du Commerce, sont vendues aux États-Unis à un prix inférieur à leur juste valeur et subventionnées par le gouvernement russe”, a déclaré l'USITC dans un communiqué publié à l'issue de son vote, ajoutant que son rapport complet serait publié le 8 juillet.

Les importations de palladium russe aux États-Unis ont atteint 27,6 tonnes en 2024, contre 23,8 tonnes en 2023 et 20,4 tonnes en 2022, et le palladium a jusqu’à présent échappé aux sanctions américaines.

La société russe Nornickel, premier producteur mondial de palladium avec environ 40 % de parts de marché, a refusé de commenter la décision de l'USITC.

Les cours au comptant du palladium XPD= ont chuté d'environ 17 % depuis le début de l'année, s'établissant à environ 1.355 dollars l'once vendredi.