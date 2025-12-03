 Aller au contenu principal
L'usine texane de Freeport absorbera davantage de gaz naturel mercredi après une panne, selon les données disponibles
information fournie par Reuters 03/12/2025 à 15:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Détails supplémentaires) par Scott DiSavino

L'usine d'exportation de Freeport LNG au Texas était en passe de recevoir plus de gaz naturel mercredi, signe que l'un de ses trois trains de liquéfaction a été remis en service après avoir été fermé mardi, selon les données de LSEG et les dépôts réglementaires.

L'usine de Freeport LNG est l'une des installations d'exportation de GNL les plus surveillées des États-Unis, car des changements dans son fonctionnement ont déjà provoqué des fluctuations de prix sur les marchés mondiaux du gaz.

Lorsque les flux vers Freeport diminuent, les prix du gaz aux États-Unis baissent généralement en raison de la réduction de la demande de combustible provenant de l'usine d'exportation. Les prix en Europe, quant à eux, augmentent généralement en raison d'une baisse de l'offre de GNL sur les marchés mondiaux.

Les prix à terme aux États-Unis NGc1 étaient en hausse d'environ 3 % mercredi et en voie d'atteindre leur plus haut niveau en 35 mois, en partie grâce au retour du train de liquéfaction à Freeport.

Les prix en Europe TRNLTTFMc1 , quant à eux, étaient proches de leur plus bas niveau depuis 18 mois, mais pas nécessairement pour des raisons liées à Freeport. NGA/ NG/EU

Freeport a déclaré aux régulateurs environnementaux du Texas que le train 1 s'était arrêté mardi en raison d'une réduction du flux de gaz entrant. Les responsables de Freeport n'étaient pas immédiatement disponibles pour un commentaire.

LSEG a déclaré que les flux de gaz vers Freeport étaient en passe d'atteindre un maximum de cinq mois d'environ 2,0 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) mercredi, en hausse par rapport à 1,7 bcfd mardi. Ce chiffre est à comparer à une moyenne de 1,9 milliard de pieds cubes par jour au cours des sept jours précédents.

Les trois trains de liquéfaction de Freeport sont capables de transformer environ 2,4 milliards de pieds cubes de gaz en GNL.

Un milliard de pieds cubes de gaz suffit à alimenter environ cinq millions de foyers américains pendant une journée.

