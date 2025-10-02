 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 087,50
+1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'usine de viande bovine de Cargill au Colorado sera fermée pendant 10 jours à partir de vendredi
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 21:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'usine de transformation de viande bovine de l'agro-industriel américain Cargill Inc.

CARG.UL à Fort Morgan, Colorado, sera fermée pendant 10 jours à partir de vendredi pour effectuer des travaux de maintenance sur son système de réfrigération, a annoncé la société jeudi.

Cargill a indiqué que ses autres installations de transformation du bœuf fonctionnaient normalement et que la société travaillerait avec ses éleveurs pour transférer le bétail vers d'autres usines de transformation du bœuf.

En juin, Cargill a annoncé qu'elle investissait 90 millions de dollars dans l'automatisation et les nouvelles technologies de l'usine.

Ce temps d'arrêt intervient alors que les prix de la viande bovine aux États-Unis frôlent des sommets et que le cheptel national est à son niveau le plus bas depuis des décennies.

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank