L'usine de viande bovine de Cargill au Colorado sera fermée pendant 10 jours à partir de vendredi

L'usine de transformation de viande bovine de l'agro-industriel américain Cargill Inc.

CARG.UL à Fort Morgan, Colorado, sera fermée pendant 10 jours à partir de vendredi pour effectuer des travaux de maintenance sur son système de réfrigération, a annoncé la société jeudi.

Cargill a indiqué que ses autres installations de transformation du bœuf fonctionnaient normalement et que la société travaillerait avec ses éleveurs pour transférer le bétail vers d'autres usines de transformation du bœuf.

En juin, Cargill a annoncé qu'elle investissait 90 millions de dollars dans l'automatisation et les nouvelles technologies de l'usine.

Ce temps d'arrêt intervient alors que les prix de la viande bovine aux États-Unis frôlent des sommets et que le cheptel national est à son niveau le plus bas depuis des décennies.