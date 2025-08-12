L'usine de lithium d'Albemarle au Chili fonctionne normalement alors que l'enquête sur l'accident est ouverte, selon des sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec commentaire d'une source sur les opérations normales)

L'usine de traitement de lithium La Negra d'Albemarle au Chili fonctionne normalement, ont déclaré mardi à Reuters deux sources au fait du dossier, après qu'un législateur local a déclaré que les autorités avaient ouvert une enquête sur un accident survenu récemment dans cette usine.

Jaime Araya, qui représente la région d'Antofagasta où se trouve l'usine, a envoyé la semaine dernière une lettre au régulateur minier et au bureau du travail du Chili pour demander une inspection du site après avoir reçu une plainte concernant l'éclatement d'un tuyau contenant de l'acide.

Mardi, Jaime Araya a déclaré à Reuters qu'il avait été informé que le bureau de l'inspecteur du travail avait ouvert une enquête.

Une source familière avec les opérations d'Albemarle a déclaré que de telles enquêtes étaient une procédure standard et que l'usine fonctionnait normalement. Une deuxième source a ajouté que le problème ne concernait qu'un seul réservoir et que les opérations étaient normales.

Albemarle n'a pas répondu immédiatement aux questions concernant l'impact aux opérations.

Un leader syndical des travailleurs de l'usine, Elias Torres, a déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires parce qu'une enquête était en cours.

Le bureau de l'inspecteur du travail a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir d'informations car la question était en cours d'examen.