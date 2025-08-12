 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 759,00
+0,75%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

L'usine de lithium d'Albemarle au Chili fonctionne normalement alors que l'enquête sur l'accident est ouverte, selon des sources
information fournie par Reuters 12/08/2025 à 17:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec commentaire d'une source sur les opérations normales)

L'usine de traitement de lithium La Negra d'Albemarle au Chili fonctionne normalement, ont déclaré mardi à Reuters deux sources au fait du dossier, après qu'un législateur local a déclaré que les autorités avaient ouvert une enquête sur un accident survenu récemment dans cette usine.

Jaime Araya, qui représente la région d'Antofagasta où se trouve l'usine, a envoyé la semaine dernière une lettre au régulateur minier et au bureau du travail du Chili pour demander une inspection du site après avoir reçu une plainte concernant l'éclatement d'un tuyau contenant de l'acide.

Mardi, Jaime Araya a déclaré à Reuters qu'il avait été informé que le bureau de l'inspecteur du travail avait ouvert une enquête.

Une source familière avec les opérations d'Albemarle a déclaré que de telles enquêtes étaient une procédure standard et que l'usine fonctionnait normalement. Une deuxième source a ajouté que le problème ne concernait qu'un seul réservoir et que les opérations étaient normales.

Albemarle n'a pas répondu immédiatement aux questions concernant l'impact aux opérations.

Un leader syndical des travailleurs de l'usine, Elias Torres, a déclaré qu'il ne pouvait pas faire de commentaires parce qu'une enquête était en cours.

Le bureau de l'inspecteur du travail a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir d'informations car la question était en cours d'examen.

Valeurs associées

ALBEMARLE
80,190 USD NYSE -0,68%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank