L'usine d'exportation de GNL de Freeport, au Texas, devrait recevoir davantage de gaz naturel jeudi après une panne de train
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 14:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition pour joindre l'article à l'alerte corrigée, pas de changement au contenu)

L'usine d'exportation de la société américaine de gaz naturel liquéfié Freeport LNG au Texas était en passe de recevoir plus de gaz naturel jeudi, signe qu'un train de liquéfaction qui s'est arrêté mercredi a probablement été remis en service, selon les données de la société financière LSEG et une déclaration de la société auprès des autorités de régulation environnementale de l'État.

Valeurs associées

Gaz naturel
3,45 USD NYMEX +0,32%
Pétrole Brent
65,60 USD Ice Europ +1,94%
Pétrole WTI
61,47 USD Ice Europ +2,21%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

