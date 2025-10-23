L'usine d'exportation de GNL de Freeport, au Texas, devrait recevoir davantage de gaz naturel jeudi après une panne de train

L'usine d'exportation de la société américaine de gaz naturel liquéfié Freeport LNG au Texas était en passe de recevoir plus de gaz naturel jeudi, signe qu'un train de liquéfaction qui s'est arrêté mercredi a probablement été remis en service, selon les données de la société financière LSEG et une déclaration de la société auprès des autorités de régulation environnementale de l'État.