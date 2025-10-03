 Aller au contenu principal
L'UPL indienne progresse suite à des informations sur un accord de sa filiale avec PepsiCo
03/10/2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 octobre - ** Les actions du fabricant de produits agrochimiques UPL UPLL.NS augmentent de 2,3% à 676,40 roupies

** L'unité Superform d'UPL est en pourparlers avancés avec PepsiCo PEP.O pour un partenariat d'approvisionnement à long terme, rapporte CNBC TV-18 , citant des sources

** Les deux sociétés n'ont pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters

** 17 analystes ont en moyenne une note d'achat sur UPL; le PT médian est de 750 roupies - données compilées par LSEG

** UPLL en hausse de ~35% depuis le début de l'année

