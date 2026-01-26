L'unité XTO d'Exxon cherche des acheteurs pour certains actifs de l'Eagle Ford

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article initialement publié le 23 janvier, sans changement) par Shariq Khan

La filiale XTO Energy de la major pétrolière Exxon Mobil XOM.N cherche des acheteurs pour certains de ses actifs dans le bassin de schiste d'Eagle Ford, dans le sud du Texas, a confirmé un porte-parole d'Exxon à Reuters dans un communiqué.

Ces derniers jours, la principale compagnie pétrolière américaine Exxon a ouvert une salle de données virtuelle pour commencer à commercialiser les actifs, ont déclaré deux sources à Reuters. Les actifs, qui couvrent environ 168 000 acres nets, sont évalués à plus d'un milliard de dollars, ont déclaré les sources.

Les actifs que XTO vend comprennent plus d'un millier de puits, dont certains sont exploités par Exxon, d'autres dans lesquels elle détient des intérêts passifs, ou "non exploités", et d'autres encore pour lesquels elle perçoit des redevances, ont indiqué les sources.

Exxon commercialise les actifs en interne et n'a pas engagé de banques d'investissement, ont ajouté les sources.

Les sources ont requis l'anonymat car les négociations sont confidentielles.

Un porte-parole d'Exxon a déclaré que XTO Energy étudiait l'intérêt du marché pour certains actifs d'Eagle Ford dans le sud du Texas.

"Cette décision de commercialisation est conforme à notre stratégie d'évaluation et d'optimisation continues de notre portefeuille", a déclaré le porte-parole. Il n'a pas fourni d'autres détails.

Les producteurs de pétrole américains ont cédé des actifs et se sont débarrassés d'actifs non essentiels afin de se concentrer sur les parties les plus rentables de leurs activités, après une vague de transactions record ces dernières années.

Exxon s'est concentré sur ses avoirs dans le bassin permien du Texas et du Nouveau-Mexique, le plus grand gisement pétrolier des États-Unis, ainsi que sur ses actifs en Guyane, considérés comme l'une des découvertes pétrolières les plus prolifiques de ces dernières décennies, comme deux de ses trois priorités avec les investissements dans le GNL.

Exxon, qui a racheté son rival Pioneer Natural Resources dans le cadre d'un accord de 60 milliards de dollars en 2024, a vendu un certain nombre d'actifs ces dernières années. L'année dernière, Exxon a vendu sa filiale française Esso, détenue majoritairement, et a également cédé ses participations dans le bassin de Williston dans le Dakota du Nord, le Montana et le Canada.

La société a également annoncé son intention de licencier environ 2 000 personnes dans le monde.

Les ventes d'actifs par les producteurs sont également susceptibles de s'accélérer à mesure que les préoccupations croissantes concernant l'offre excédentaire mondiale poussent les prix du pétrole à des niveaux auxquels de nombreux producteurs de schiste deviennent non rentables, ce qui nuit au cours des actions et incite les producteurs à réduire leurs coûts et à renforcer leurs liquidités.

Les contrats à terme sur le pétrole brut West Texas Intermediate CLc1 , référence américaine, se sont établis à 61,07 dollars le baril vendredi, soit 18 % de moins qu'un an plus tôt.