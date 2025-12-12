L'unité technologique de Bank of America est à l'origine d'une forte augmentation du nombre de promotions de directeurs généraux

La division technologique de Bank of America BAC.N a enregistré la plus forte hausse en pourcentage des promotions de directeurs généraux cette année, ont déclaré deux sources à Reuters, alors que la banque déverse des milliards dans des outils numériques visant à stimuler la productivité.

La banque va promouvoir 40 cadres de son unité technologique au rang de directeurs généraux le 1er janvier, contre 17 l'an dernier, soit la plus forte augmentation en pourcentage de toutes les divisions de la banque, ont-elles dit.

Au total, 394 cadres ont été promus directeurs généraux à partir du 1er janvier, soit une augmentation de 2 % par rapport à l'année précédente, a déclaré l'une des sources ayant connaissance du dossier.

Sur ce total, 44 ont été promus dans la banque d'investissement, 48 dans les marchés mondiaux et neuf dans la recherche, a déclaré la source, qui a demandé à ne pas être nommée parce que l'annonce n'était pas publique.

Les meilleurs talents technologiques de la banque l'aident à mener à bien ce changement vers l'intelligence artificielle et d'autres innovations émergentes, a déclaré la deuxième source.

Ces promotions sont l'un des nombreux moyens de reconnaître leurs contributions, a déclaré la source.

BofA prévoit d'allouer 4 milliards de dollars à de nouvelles capacités technologiques sur son budget de 13 milliards de dollars consacré à la technologie, a déclaré la société aux investisseurs en novembre. Elle prévoit d'utiliser plus largement l'IA dans toutes ses activités.

Bank of America a relevé le mois dernier un objectif de rentabilité très surveillé, alors que le directeur général Brian Moynihan a présenté un plan pour rattraper les rivaux de Wall Street, qui comprend des investissements technologiques et une stratégie d'expansion.