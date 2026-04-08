L'unité panaméenne de CK Hutchison dépose une demande d'arbitrage contre Maersk au sujet du rachat des ports

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute l'évolution du cours de l'action CK Hutchison au paragraphe 5, en arrière-plan)

L'unité panaméenne du conglomérat CK Hutchison 0001.HK basé à Hong Kong a lancé une procédure d'arbitrage contre Maersk MAERSKb.CO après le rachat de deux ports stratégiques près du canal de Panama, au centre d'une bataille juridique qui a impliqué Pékin et Washington. La Panama Ports Company (PPC) a déclaré dans un communiqué que Maersk avait rompu un contrat à long terme en se rangeant du côté du gouvernement panaméen pour aider à retirer à PPC ses opérations dans le port de Balboa et à la remplacer par un opérateur affilié à Maersk.

"Contrairement au contrat, Maersk a sapé l'accord et s'est aligné sur la République du Panama dans le cadre de la campagne menée par l'État contre PPC et d'un plan visant à la remplacer par un rachat qui a installé de nouveaux opérateurs portuaires", a déclaré PPC dans un communiqué.

Ni Maersk ni le gouvernement panaméen n'ont immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Les actions de CK Hutchison cotées à Hong Kong ont augmenté de 3,54% mercredi, tandis que l'indice Hang Seng .HSI a progressé de 2,77%.

Fin janvier, la Cour suprême du Panama a invalidé le cadre juridique soutenant la concession de 1997 accordant à PPC le droit d'exploiter les terminaux de Balboa (côté Pacifique) et de Cristobal (côté Atlantique), situés de part et d'autre du canal de Panama. Le gouvernement panaméen a alors accordé des contrats temporaires à des filiales de Maersk et de la Mediterranean Shipping Company (MSC) pour exploiter Balboa et Cristobal, respectivement. PPC avait précédemment déclaré que l'annulation des contrats et l'attribution des licences temporaires était "illégal".

Fin mars, PPC a déclaré qu'elle avait élargi l'arbitrage international contre le Panama et que sa demande de dommages et intérêts s'élevait désormais à plus de 2 milliards de dollars.

La décision du tribunal d'annuler le contrat fait suite aux pressions prolongées exercées par l' administration Trump

qui a déclaré vouloir "s'approprier" le canal de Panama. L'administration a déclaré vouloir limiter ce qu'elle appelle l'influence chinoise sur la voie navigable clé, qui achemine environ 5 % du commerce maritime mondial.

Pékin a accusé les États-Unis de "tactiques d'intimidation" et a appelé les gouvernements étrangers à créer un environnement commercial équitable.

Le différend a également compliqué la vente prévue de 23 milliards de dollars d'une participation majoritaire dans ses activités portuaires mondiales par CK Hutchison à un consortium dirigé par BlackRock et MSC .

PPC a déclaré que l'arbitrage aura lieu à Londres et que sa plainte contre Maersk est distincte et sans préjudice de ses efforts en cours "pour tenir le Panama responsable de sa conduite anti-contractuelle et anti-investisseur".