L'unité MiniMed de Medtronic spécialisée dans le diabète est évaluée à 5,35 milliards de dollars, alors que les actions chutent lors de leur entrée sur le Nasdaq

L'entreprise MiniMed MMED.O de Medtronic, spécialisée dans le diabète, a obtenu une évaluation de 5,35 milliards de dollars après que ses actions ont ouvert 4,8 % en dessous du prix de l'offre lors de leurs débuts sur le Nasdaq vendredi, alors que la volatilité accrue du marché continue d'ébranler le marché des nouvelles cotations.

Le marché des introductions en bourse a connu des difficultés au cours du mois dernier en raison des inquiétudes liées à la perturbation de l'IA et de l'incertitude liée au conflit au Moyen-Orient, ce qui a freiné l'appétit des investisseurs pour les nouvelles cotations et entravé le flux des transactions.

Le CBOE Volatility Index .VIX , l'indicateur le plus regardé à Wall Street pour mesurer l'anxiété des investisseurs, a également atteint son plus haut niveau en quatre mois vendredi, la faiblesse du rapport sur l'emploi ayant encore pesé sur le moral des investisseurs.

L'action MiniMed, basée à Northridge, en Californie, a ouvert à 19,05 dollars l'unité, alors que le prix de l'offre était de 20 dollars. La société a vendu 28 millions d'actions en dessous de la fourchette commercialisée de 25 à 28 dollars l'unité pour lever 560 millions de dollars.

Certains analystes avaient également remis en question l'évaluation que MiniMed souhaitait initialement obtenir lors de son introduction en bourse.

MiniMed, qui est en concurrence avec des sociétés telles que Beta Bionics, Dexcom, Insulet et Tandem Diabetes Care, a été fondée en 1983 par Alfred E. Mann dans le but de rendre les soins du diabète portables et axés sur le consommateur.

L'entreprise fabrique des produits tels que des pompes à insuline, des systèmes de surveillance du glucose et des capteurs pour le diabète de type 1 et de type 2.

L'entreprise a renoué avec la croissance au cours des derniers trimestres après avoir répondu aux préoccupations réglementaires concernant la gestion de la qualité et les problèmes de cybersécurité liés à certains dispositifs au cours des années précédentes.