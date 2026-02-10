 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

L'unité Meta perd son appel contre Deutsche Telekom concernant les services de réseau
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 14:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Un tribunal allemand a décidé que Edge Network Services, filiale de Meta META.O , doit verser à Deutsche Telekom DTEGn.DE environ 30 millions d'euros (35,71 millions de dollars) que l'entreprise allemande de télécommunications prétend lui devoir pour avoir fourni des services de réseau utilisés par les plateformes de la société américaine, a déclaré mardi un porte-parole du tribunal.

Telekom affirme que les paiements lui sont dus pour avoir fourni des services de réseau utilisés par les plateformes Meta, dont Facebook, WhatsApp et Instagram, entre mars 2021 et août 2024.

La question est de savoir s'il existait un contrat contraignant pendant cette période pour l'utilisation des "points de peering" de Telekom, où les données pénètrent dans le réseau de l'entreprise.

Telekom a fait valoir qu'Edge avait continué à utiliser ses services de connexion après l'expiration d'un contrat initial et qu'elle avait transmis de grandes quantités de données, ce qui, selon elle, constituait un nouveau contrat payant.

Edge a fait valoir que les deux entreprises avaient conclu un accord d'échange de trafic sans règlement, ce qui signifie qu'aucune des parties ne demande généralement de paiement à l'autre pour l'échange direct de données.

Edge peut déposer une plainte auprès de la Cour fédérale de justice contre la décision de la juridiction inférieure de ne pas autoriser d'appel dans un délai d'un mois à compter de la réception du jugement, selon le tribunal.

Meta, Edge et Telekom n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires sur la décision du tribunal envoyées par courrier électronique.

Valeurs associées

DEUTSCHE TELEKOM
30,190 EUR XETRA -1,05%
META PLATFORMS
674,3100 USD NASDAQ -0,43%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank