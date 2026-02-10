L'unité Meta perd son appel contre Deutsche Telekom concernant les services de réseau

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du paragraphe 2)

Un tribunal allemand a décidé que Edge Network Services, filiale de Meta META.O , doit verser à Deutsche Telekom DTEGn.DE environ 30 millions d'euros (35,71 millions de dollars) que l'entreprise allemande de télécommunications prétend lui devoir pour avoir fourni des services de réseau utilisés par les plateformes de la société américaine, a déclaré mardi un porte-parole du tribunal.

Telekom affirme que les paiements lui sont dus pour avoir fourni des services de réseau utilisés par les plateformes Meta, dont Facebook, WhatsApp et Instagram, entre mars 2021 et août 2024.

La question est de savoir s'il existait un contrat contraignant pendant cette période pour l'utilisation des "points de peering" de Telekom, où les données pénètrent dans le réseau de l'entreprise.

Telekom a fait valoir qu'Edge avait continué à utiliser ses services de connexion après l'expiration d'un contrat initial et qu'elle avait transmis de grandes quantités de données, ce qui, selon elle, constituait un nouveau contrat payant.

Edge a fait valoir que les deux entreprises avaient conclu un accord d'échange de trafic sans règlement, ce qui signifie qu'aucune des parties ne demande généralement de paiement à l'autre pour l'échange direct de données.

Edge peut déposer une plainte auprès de la Cour fédérale de justice contre la décision de la juridiction inférieure de ne pas autoriser d'appel dans un délai d'un mois à compter de la réception du jugement, selon le tribunal.

Meta, Edge et Telekom n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires sur la décision du tribunal envoyées par courrier électronique.