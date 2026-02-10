L'unité Meta doit payer 36 millions de dollars à Deutsche Telekom pour des services de réseau, selon un tribunal allemand

Un arrêt renforce la position des télécoms sur le financement de l'expansion de la large bande par les grandes entreprises technologiques

Meta conteste la décision et pourrait déposer une plainte devant les tribunaux dans le mois qui suit

Un tribunal allemand a décidé qu'une filiale de Meta META.O devait payer à Deutsche Telekom

DTEGn.DE environ 30 millions d'euros (35,71 millions de dollars) pour des services de réseau utilisés par les plates-formes de la société américaine, a déclaré mardi un porte-parole du tribunal.

Le paiement couvre des services que Telekom dit avoir fournis pendant plus de trois ans pour gérer le trafic internet généré par les plateformes Meta telles que Facebook et Instagram.

La question était de savoir s'il existait un contrat contraignant pendant cette période pour l'utilisation des "points de peering" de Telekom, où les données pénètrent dans le réseau de la société.

Telekom a fait valoir que la filiale de Meta, Edge Network Services, a continué à utiliser ses points d'interconnexion privés après l'expiration du contrat initial, ce qui, selon elle, équivaut à un nouvel accord rémunéré.

Edge a fait valoir que les deux entreprises avaient conclu un accord d'échange de trafic sans règlement, ce qui signifie qu'aucune d'entre elles ne pouvait exiger de l'autre un paiement pour l'échange de données.

LA DÉCISION DE LA COUR DONNE PLUS DE POIDS AUX ENTREPRISES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Les entreprises de télécommunications affirment que les grandes entreprises technologiques telles que Meta et Google

GOOGL.O devraient contribuer au financement de l'expansion des réseaux à large bande de grande capacité parce qu'elles génèrent un trafic de données important.

Les grandes entreprises technologiques rétorquent que les règles de neutralité du réseau exigent que tous les utilisateurs soient traités sur un pied d'égalité, ce qui signifie qu'ils ne devraient pas payer un supplément.

La décision du tribunal de mardi donne plus de poids à l'argument des entreprises de télécommunications.

Edge peut déposer une plainte auprès de la Cour fédérale de justice contre la décision de la juridiction inférieure de ne pas autoriser d'appel dans un délai d'un mois à compter de la réception du jugement, selon le tribunal.

Un porte-parole de Meta a déclaré que la société était fondamentalement en désaccord avec la décision du tribunal et qu'elle examinait ses options.

"Nous restons déterminés à garantir un accès de haute qualité à nos services pour tous les utilisateurs", a déclaré le porte-parole dans un courriel.

Edge Network et Telekom n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires sur la décision de justice envoyées par courrier électronique.