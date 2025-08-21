 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'unité Gilead acquiert le développeur de thérapie cellulaire Interius pour 350 millions de dollars
information fournie par Reuters 21/08/2025 à 16:18

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Kite Pharma , filiale de Gilead Sciences

GILD.O , a annoncé jeudi l'acquisition de la société de biotechnologie privée Interius BioTherapeutics pour 350 millions de dollars en numéraire afin de faire progresser les thérapies CAR T-cell contre le cancer qui sont administrées directement aux patients.

POURQUOI C'EST IMPORTANT?

L'acquisition permettra à Kite d'utiliser la plateforme d'Interius pour administrer la thérapie cellulaire directement aux patients, ce qui simplifiera les processus de traitement et réduira les coûts, selon la société.

PAR LES CHIFFRES

Kite a déclaré que l'opération, qui devrait être finalisée sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires, réduira le bénéfice par action de Gilead en 2025 d'environ 23 à 25 cents.

CONTEXTE

La thérapie CAR T consiste à modifier les lymphocytes T du patient, un élément clé du système immunitaire, afin qu'ils reconnaissent et attaquent mieux les cellules cancéreuses.

Les thérapies CAR T traditionnelles, y compris les traitements approuvés de Kite contre le cancer du sang Yescarta et Tecartus, consistent à prélever des cellules immunitaires sur le patient. Celles-ci sont modifiées en laboratoire, puis réinjectées dans le corps du patient - un processus à la fois complexe et coûteux.

L'approche dite "in-vivo" d'Interius utilise la perfusion intraveineuse pour délivrer l'ADN directement dans les cellules, ce qui pourrait accélérer et simplifier les traitements, selon Kite.

L'intérêt pour les plateformes de cellules CAR T in vivo s'est accru, avec plus de 2 milliards de dollars investis et de multiples partenariats formés récemment, selon un rapport de la société de recherche clinique Novotech.

Le rapport indique que plus de cinq programmes de cellules CAR T in vivo sont entrés en phase d'essais cliniques et que les actifs divulgués devraient dépasser la centaine d'ici à la fin de 2025.

QU'EST-CE QUI SUIT?

Une fois l'accord approuvé, les activités d'Interius fusionneront avec l'équipe de recherche de Kite à Philadelphie, a ajouté l'unité de Gilead.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

GILEAD SCIENCES
117,9000 USD NASDAQ -0,70%
