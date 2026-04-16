L'unité FCCU de la raffinerie Marathon Galveston Bay au Texas a repris ses activités normales après une perturbation, selon des sources

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L'unité de craquage catalytique fluide (FCCU), productrice d'essence, de la raffinerie Marathon Galveston Bay au Texas, d'une capacité de 631 000 barils par jour et appartenant à Marathon Petroleum MPC.N , a repris son fonctionnement normal mercredi après un dysfonctionnement survenu mardi, ont déclaré deux personnes connaissant bien les opérations de l'usine.

Une panne électrique a coupé l'alimentation de plusieurs pompes de l'unité FCCU de 140 000 barils par jour mardi, provoquant le dysfonctionnement, a indiqué la société dans un avis déposé auprès de la Commission du Texas sur la qualité de l'environnement.