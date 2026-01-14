L'unité Duke Energy supprime la taxe de récupération des tempêtes sur les factures des clients avec un mois d'avance

L'unité de Floride de la compagnie d'électricité américaine Duke Energy DUK.N a déclaré mercredi que les frais de recouvrement des coûts liés aux tempêtes seraient supprimés des factures des clients un mois plus tôt que prévu.

Les coûts sont associés à la réponse de près de 1,1 milliard de dollars de la société aux ouragans Debby, Helene et Milton, pour lesquels elle a déposé un plan auprès de la Florida Public Service Commission (FPSC) à la fin de l'année 2024.

Les clients résidentiels verront leurs factures mensuelles réduites d'environ 33 dollars à partir de février, puis d'environ 11 dollars en mars, ce qui portera les réductions totales à environ 44 dollars par rapport aux niveaux de janvier, a indiqué la compagnie d'électricité dans un communiqué.

Les clients commerciaux et industriels verront également leur facture mensuelle baisser de 9,6 % à 15,8 % à partir de février par rapport aux niveaux de janvier, bien que l'impact exact varie en fonction de l'utilisation et d'autres facteurs.

Les compagnies d'électricité de Duke desservent environ 8,4 millions de clients en Caroline du Nord, Caroline du Sud, Floride, Indiana, Ohio et Kentucky et possèdent collectivement une capacité énergétique de 54 800 mégawatts.

Ses services de gaz naturel desservent 1,7 million de clients en Caroline du Nord, en Caroline du Sud, au Tennessee, dans l'Ohio et au Kentucky.