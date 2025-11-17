L'unité du groupe israélien Bezeq signe un protocole d'accord pour racheter son concurrent à Altice pour 652 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bezeq Israel Telecom

BEZQ.TA a déclaré lundi que son unité mobile Pelephone avait signé un accord préliminaire pour acheter la totalité de son rival HOT Mobile pour 2,1 milliards de shekels (652 millions de dollars) en espèces à Altice International de Patrick Drahi.

Bezeq, le plus grand groupe de télécommunications d'Israël, a déclaré dans un document réglementaire déposé à la Bourse de Tel Aviv que la signature du protocole d'accord non contraignant donne à Pelephone 45 jours pour effectuer une vérification préalable et travailler à un accord d'achat.

Pelephone n'a pas d'exclusivité pendant la période de négociations.

Un accord final nécessiterait une série d'approbations, notamment de la part des conseils d'administration des deux sociétés, du ministère israélien des Communications et de l'Autorité de la concurrence.

En juillet, Pelephone avait offert à Altice jusqu'à 2 milliards de shekels pour HOT Mobile, mais cette offre n'a pas été acceptée. L'entreprise a revu son offre à la hausse la semaine dernière.

Les médias israéliens ont rapporté que deux autres parties étaient également intéressées, mais que leurs offres étaient jusqu'à présent bien inférieures à celle de Pelephone.

(1 $ = 3,2220 shekels)