L'unité de production d'essence de la raffinerie Phillips 66 à Bayway fonctionne à un taux réduit après un incendie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Phillips 66 PSX.N a réduit la production d'essence à sa raffinerie Bayway de 258 000 barils par jour à Linden, dans le New Jersey, après un incendie près de l'unité de production d'essence de l'usine, ont déclaré deux personnes au courant de l'affaire jeudi. Un équipement auxiliaire de l'unité de craquage catalytique fluide de la raffinerie a pris feu, ce qui a entraîné l'arrêt de la production, ont déclaré les sources. La cause de l'incendie n'a pas été précisée dans l'immédiat.

La raffinerie devrait résoudre le problème dans les prochains jours et reprendre sa production à plein régime, a déclaré l'une des sources.

Phillips 66 n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

Bayway produit environ 155 000 barils d'essence par jour et est l'un des principaux fournisseurs de carburant sur la côte est des États-Unis. La raffinerie a été partiellement fermée le mois dernier à la suite de tempêtes de pluie qui ont provoqué une panne d'électricité, ce qui a entraîné une brève flambée des prix des produits raffinés au port de New York, Phillips 66 ayant compensé les pannes en achetant du carburant sur le marché libre.