L'unité de gestion de fortune de Bank of America vise une croissance de 4 à 5 % des nouveaux actifs nets

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Saeed Azhar et Arasu Kannagi Basil

L'entreprise de gestion de patrimoine de Bank of America BAC.N vise une croissance de 4 à 5 % des nouveaux actifs nets à moyen terme, ont déclaré des dirigeants mercredi.

« Nous avons l'envergure et l'infrastructure nécessaires pour dépasser l'industrie en termes de croissance », a déclaré Eric Schimpf, coprésident de Merrill Wealth Management, lors de la journée des investisseurs de BofA.

Il a également déclaré que les marges avant impôts pourraient augmenter de 4 à 6 % à moyen terme et que l'activité ajouterait entre 135 et 150 milliards de dollars d'actifs générateurs d'honoraires par an. La marge avant impôt de BofA pour la gestion de patrimoine était de 26 % au troisième trimestre, ce qui semble inférieur à certains de ses pairs, a déclaré Barclays dans une note.

Les revenus devraient croître deux fois plus vite que les dépenses, a déclaré Lindsay Hans, coprésident de Merrill Wealth Management.

Le cœur de métier de BofA, qui comprend Merrill Wealth Management et sa banque privée, gère 4,6 billions de dollars d'actifs clients, contre 6,8 billions pour JPMorgan et 7 billions pour Morgan Stanley.

BofA, comme JPMorgan, gère également des actifs patrimoniaux au sein de sa banque de consommateurs, ce qui porte ses actifs patrimoniaux globaux à 6,4 billions de dollars.

Hans et Schimpf supervisent plus de 25 000 employés qui fournissent des services d'investissement et de gestion de patrimoine aux particuliers et aux entreprises sur l'ensemble du territoire américain .

Le secteur de la consommation de BofA est l'un des plus importants du pays. Ses dépôts moyens de 947 milliards de dollars ont augmenté de 32 % depuis fin 2019.